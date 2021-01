José Mota é o novo treinador do Leixões

José Mota está de regresso ao Leixões, conforme a Renascença avançou na segunda-feira.

O treinador, de 56 anos, foi o escolhido para suceder a João Eusébio, que orientou a equipa após a saída de Tiago Fernandes. José Mota assinou contrato até junho de 2022.

José Mota, que estava sem clube desde que deixou o Desportivo de Chaves na temporada passada, está de regresso ao Mar, depois de ter orientado o clube entre 2008 e 2010 na I Liga. Terminou a primeira época no 6.º lugar, na altura com Vítor Oliveira como diretor-geral.

Duas vezes campeão da II Liga, com três promoções no currículo, José Mota tem como primeiro desafio tirar o Leixões da zona baixa da tabela classificativa.

A equipa de Matosinhos está no 16.º lugar, com os mesmo pontos que a Oliveirense, a primeira equipa em zona de descida, mas com menos um jogo disputado que o clube de Oliveira de Azeméis.