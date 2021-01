​Jorge Silvério.“Incerteza condicionou rendimento do Benfica”

A incerteza sobre a realização do Santa Clara-Benfica é um dos fatores a ter em conta com impacto no fraco rendimento da equipa de Jorge Jesus no encontro frente ao Santa Clara, que terminou com empate a um golo e consequente perda de terreno para Sporting e FC Porto, que venceram os respetivos jogos na 12.ª jornada da I Liga. Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, e comentador Bola Banca, lembra que para além dos casos de Covid-19 no plantel encarnado, a equipa, a jogar fora, e após cinco minutos em campo, no passado domingo, viu o jogo ser adiado por um dia, o que inevitavelmente provocou um aumento nos níveis de ansiedade.

“Vivemos tempos de grande incerteza acentuados pela pandemia. Em tempos de incerteza a ansiedade aumenta. Basta observarmos o aumento do consumo de ansiolíticos e antidepressivos que já era bastante grande e que disparou com a pandemia. Esta incerteza impacta a vários níveis. A incerteza de não haver jogo nos Açores, e depois a certeza de que iria haver no dia a seguir, como aconteceu ao Benfica, motiva alterações interpretadas pelos vários jogadores, com reações diferentes mas que podem condicionar o rendimento desportivo”, explica Jorge Silvério. Casos de Covid-19 com impacto no rendimento coletivo O Benfica regista vários casos de Covid-19 nesta fase da época, mas há outras equipas que também estão a ser afetadas com o mesmo problema. A pandemia é um fator de incerteza e vai ter impacto no rendimento das equipas e influência nas contas do campeonato. “Temos uma grande incerteza em todos os clubes pela questão do contágio pela Covid-19. Os jogadores fazem variadíssimos testes, mas andam sempre na incerteza se vai dar positivo ou negativo e se vão ou não jogar. Para além da incerteza que advém do facto de a saúde, sobretudo, dos mais vulneráveis que são próximos em termos familiares ou de amizade, estar em risco, há também a influência que pode ter no facto de jogarem ou não. Tudo isto acaba por influenciar o rendimento desportivo", observa.