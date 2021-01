Famalicão confirma contratação de Rúben Vinagre ao Wolverhampton

Famalicão e Wolverhampton Wanderers confirmaram, esta terça-feira, o empréstimo de Rúben Vinagre ao clube minhoto.

No site oficial, o Famalicão informa que a cedência do lateral-esquerdo português, de 21 anos, é válida até ao final da temporada.

“Ter a oportunidade de jogar no meu país a nível profissional foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão. A Liga portuguesa é uma das que mais valoriza os jovens jogadores e os eleva a altos patamares e, por isso, estou feliz por poder jogar num clube que possibilita essa oportunidade”, afirmou Rúben Vinagre, em declarações reproduzidas no site do Famalicão.



Na primeira metade da temporada, Vinagre foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia, mas acabou por fazer apenas quatro jogos.

Rúben Vinagre conta, no currículo, com títulos de campeão europeu de sub-17 e sub-19, conquistados ao serviço da seleção portuguesa.