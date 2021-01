Administrador do Olhanense. "Davids está cá para trabalhar"

É dois em um. A SAD do Olhanense justifica com objetivos desportivos e de reforço de imagem a contratação de Edgar Davids para assumir o comando técnico da equipa, atual 4.ª classificada da Série H do Campeonato de Portugal, com objetivos de subida de escalão.

“Aqui a ideia é juntar as duas coisas e desfrutar de ambas, mas o foco principal é o desportivo e não há quaisquer dúvidas quanto a isso, quer da nossa parte quer do ‘mister’ Davids”, assegura, a Bola Branca, o administrador da Olhanense SAD, Luís Torres.

O dirigente do emblema algarvio não deixa, porém, de assinalar que é um orgulho contar com a antiga estrela do futebol holandês e europeu, nos quadros do Olhanense.

“É óbvio que uma das razões que nos levou a contratar o treinador é desfrutar de uma possível imagem, junto dos nossos jogadores, dos adeptos, da cidade e da região, mais do que propriamente uma questão pública”.