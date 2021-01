Pochettino quer pôr PSG a ganhar com nota artística

Mauricio Pochettino chega ao PSG para um fim, que é vencer, mas com interesse no meio para lá chegar. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Saint-Étienne, o treinador argentino anunciou que o seu plano passa por ganhar, apresentando futebol de qualidade.

"Nós não pretendemos apenas ganhar, mas ganhar com estilo", informa o sucessor de Tuchel nos campeões franceses, que volta ao ativo, depois de ter deixado o Tottenham na temporada passada.

Pochettino recusou propostas, nomeadamente do Benfica e do Tottenham, e aguardou pelo convite desejado. "O Pai Natal foi generoso comigo", graceja o técnico, de 48 anos, contratado em dezembro.

Vencer a Liga dos Campeões é um objetivo

Ser campeão francês já não é suficiente para os dirigentes do PSG e Pochettino está a par do desafio que tem pela frente.



"Temos o objetivo de ir longe. [A Liga dos Campeões] É um grande desafio. Vamos tentar chegar a esse momento [com o Barcelona] no nosso melhor. Estamos confiantes, temos uma equipa incrível e quando tivermos todos os jogadores disponíveis haverá uma grande competitividade entre eles para ganhar um lugar", refere.

O PSG disputará os oitavos de final da Champions com o Barcelona. O primeiro jogo do treinador argentino, pelo PSG, é com o Saint-Étienne esta quarta-feira.

A nova equipa técnica dos campeões franceses, onde joga Danilo, está ansiosa por começar a competir e Pochettino destaca a felicidade de poder defrontar um adversário orientado por Claude Puel, técnico que conhece do futebol inglês.