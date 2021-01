Pelé insiste que é o jogador com mais golos de sempre

Pelé insiste que continua a ser o jogador com mais golos da história do futebol, com 1.283, umas centenas acima do número que lhe é creditado oficialmente pela FIFA.

O antigo futebolista brasileiro, de 80 anos, mudou a sua biografia nas redes sociais para "melhor marcador de sempre (1.283)". Este número permitiria a Pelé ultrapassar o checoslovaco Josef Bican, que marcou 805 golos (em 530 jogos, entre 1931 e 1955), e o português Cristiano Ronaldo, que no domingo apontou o 758.º golo da carreira.

Segundo a FIFA, Pelé marcou, ao longo da carreira no Santos, no New York Cosmos e na seleção do Brasil, menos um golo Ronaldo. O organismo que rege o futebol mundial atribui 757 golos oficiais ao antigo goleador, entre 1956 e 1977.



Dados disputados pelo Santos e pelo próprio Pelé. Oficialmente, o tricampeão do mundo de seleções marcou 643 golos em jogos oficiais pelo Santos (um recorde recentemente ultrapassado por Lionel Messi, que fez o 644.º golo pelo Barcelona). Contudo, o clube brasileiro garante que Pelé apontou 1.091 nos 18 anos de carreira em Vila Belmiro.

Com os golos que o Santos lhe atribui, Pelé passaria a contabilizar um total de 1.205. Ainda assim, menos 78 do que aqueles que o próprio menciona nas redes sociais.