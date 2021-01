LA Galaxy tem novo treinador para 2021

Greg Vanney é o novo treinador do La Galaxy, da Liga de futebol dos Estados Unidos (MLS), conforme anunciou o clube, esta terça-feira.

O técnico norte-americano, de 46 anos, era treinador do Toronto FC, do Canadá, que também participa na MLS. Em 2017, venceu um triplete inédito nos EUA e Canadá: MLS, MLS Supporters' Shield (dado à equipa com mais pontos da fase regular) e campeonato canadiano.

Greg Vanney começou a carreira no Galaxy, equipa que o escolheu no "Draft" de 1996. Em seis épocas, ajudou a equipa a chegar a três finais da MLS (1996, 1999 e 2001) e a conquistar uma Liga dos Campeões da CONCACAF (em 2000, tendo ainda chegado à final de 1997). O antigo defesa regressou a Los Angeles na última época da carreira, em 2008.

"Estou extremamente entusiasmado com a oportunidade de ser treinador do LA Galaxy. É um clube icónico com uma história rica em Los Angeles, na MLS e na América do Norte nos últimos 25 anos", declarou Vanney, citado pelo site oficial do novo clube.

A antiga equipa de David Beckham e Zlatan Ibrahimovic tenta regressar aos tempos áureos: nos últimos quatros anos, chegou aos "play-offs" apenas três vezes. A última foi, precisamente, com o ponta de lança sueco, que agora milita no AC Milan, de Itália.