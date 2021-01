Karagumruk contrata dois internacionais italianos e um turco a custo zero

O Karagumruk anunciou a contratação, a custo zero, de Fabio Borini, Andrea Bertolacci e Emre Çolak. O 8.º classificado da liga da Turquia acrescenta dois internacionais italianos e um internacional turco ao plantel para atacar o que resta da temporada.

De regresso esta época ao escalão principal, depois de 36 anos de ausência, o clube de Istambul já tinha feito aposta forte no início da época, ao garantir jogadores como Biglia, Viviano, Enzo Roco ou Erdinç.

Os três jogadores agora apresentados estavam sem clube. Borini, de 29 anos, terminou a época passada no Verona, da Serie A italiana, onde marcou três golos, em 14 jogos.

O avançado tinha estado duas épocas no Milan, para onde se transferiu do Sunderland. Roma, Liverpool, Chelsea e Swansea City também fazem parte do currículo de um jogador uma vez internacional por Itália.

Bertolacci, também de 29 anos, esteve na Sampdoria em 2019/20. Cinco vezes internacional por Itália, o médio tem a primeira experiência fora do seu país, depois de ter tido contrato com Milan, Génova, Lecce e Roma.

Já Emre Çolak, igualmente de 29 anos, estava livre depois de ter terminado contrato com o Deportivo. O médio-ofensivo, quatro vezes internacional pela Turquia, regressou ao Depor, depois de uma experiência no Al-Wheda da Arábia Saudita, para tentar ajudar o clube a salvar-se da despromoção para o terceiro escalão do futebol espanhol, que acabou por acontecer.

Çolak destacou-se no Galatasaray, clube pelo qual foi tricampeão turco.