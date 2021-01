José Mourinho leva Tottenham à final da Taça da Liga

O Tottenham Hotspur, treinado por José Mourinho, apurou-se para a final da Taça da Liga, esta terça-feira, ao derrotar o Brentford, por 2-0.

Os Spurs adiantaram-se no marcador logo aos 12 minutos. Sergio Reguilón recebeu na esquerda e cruzou num arco perfeito para a cabeça de Moussa Sissoko, que cabeceou sem hipótese para o guarda-redes do Brentford, equipa do segundo escalão inglês.

Aos 65 minutos, o Brentford empatou, com um cabeceamento certeiro de Ivan Toney, em jogada de insistência. Contudo, o videoárbitro anulou o golo devido a um fora de jogo de centímetros.

Cinco minutos depois, o Tottenham "matou" o jogo. Serge Aurier "rasgou" a defesa do Brentford com um grande passe vertical que deixou Heung-min Son isolado e, na cara do guarda-redes, o sul-coreano não perdoou e atirou para o fundo das redes.

Ao minuto 84, Josh Dasilva entrou de pé em riste sobre Pierre-Emile Hojbjerg e, após revisão das imagens do VAR, o árbitro mostrou-lhe cartão vermelho direto. Reduzido a 10 jogadores, o Brentford disse, de forma definitiva, adeus ao jogo decisivo da Taça da Liga.

Na final, o Tottenham terá pela frente o vencedor do duelo entre o Manchester City e o Manchester United. A segunda meia-final está marcada para quarta-feira, às 19h45, em Old Trafford.