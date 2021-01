Fiorentina interessada em Caicedo

O jornal "Il Messagero" anuncia que a Fiorentina está interessada e prestes a garantir a contratação de Felipe Caicedo, da Lazio.

O clube romano está disponível para transferir o ponta de lança equatoriano, reserva de Immobile, por uma verba a ronda os 8 milhões de euros.

De acordo com a notícia do jornal italiano, o negócio poderá concretizar-se através de uma fórmula de empréstimo com cláusula de compra obrigatória no final da temporada.

Caicedo, de 32 anos, cumpre a quarta época na Lazio. Tem cinco golos, em 17 jogos de utilização. Terminou a temporada passada com nove golos.

A Fioretina, com 16 golos, é uma das equipas com registo ofensivo mais modesto e procura reforçar o ataque. Caicedo poderá, assim, assinar pelo décimo clube na sua carreira. O Sporting, que representou em 2009/10, foi o único pelo qual não marcou qualquer golo.