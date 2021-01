Antigo treinador do Sporting assina pelo Antuérpia

Franky Vercauteren é o novo treinador do Antuérpia, 5.º classificado da liga belga. Assinou até ao final da temporada e sucede a Ivan Leko, croata que substituiu Vítor Pereira nos chineses do Shanghai SIPG.

O belga, de 64 anos, iniciou a época no Anderlecht, mas saiu após a segunda jornada e estava livre. Antigo treinador do Sporting (2012/13), Vercauteren tem três título de campeão da Bélgica no currículo: dois pelo Anderlecht e um pelo Genk.

Antigo selecionador belga, teve também passagem pelo Krylia Sovetov, clube pelo qual venceu a segunda liga da Rússia.

No Antuérpia irá treinar os portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues. A sua estreia está marcada para domingo, no terreno do Mechelen, clube que também já orientou.