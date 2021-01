Lando Norris testa positivo à Covid-19

Lando Norris está infetado com Covid-19. Foi o próprio piloto a revelar que testou positivo para o novo coronavírus, durante as suas férias no Dubai.

Numa publicação no Twitter, o inglês conta que realizou um teste na segunda-feira, depois de ter "perdido paladar e olfato". "Isolei-me imediatamente e fiz o teste. O resultado foi positivo, avisei toda a gente com quem estive em contato e estarei isolado nos próximos 14 dias", relata Norris.

O piloto da McLaren informa que se sente bem, não tem outros sintomas e permanecerá no Dubai até ter alta médica.

Norris é o quarto piloto de Fórmula 1, depois de Pérez, Stroll e Hamilton, que contraíram o vírus durante a temporada e foram obrigados a falhar corridas.