José Manuel Antunes diz que Jorge Jesus parece “acomodado”

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, afirma que Jorge Jesus parecia “muito mais ativo” na primeira passagem pelo Benfica e que agora parece “mais acomodado”.

“É um pouco estranho”, comenta, em Bola Branca. “No banco, só parece o Jesus quando já estamos a ganhar”, acrescenta, referindo que a equipa “está amorfa” e o treinador não parece fazer o que é preciso.

Antunes afirma que o Benfica vive um momento difícil e que seria de esperar que a equipa “estivesse a jogar muito mais”, algo que alimenta uma preocupação que é crescente com o avançar o calendário.

Após o empate com o Santa Clara, o antigo vice-presidente do Benfica estranha a dificuldade da equipa em demonstrar a mesma consistência durante todo o jogo. Se, por um lado, elogia o golo marcado nos Açores e alguns momentos do jogo frente ao Portimonense, por outro, acusa a equipa de falta de motivação.

“Há pouca vontade e cada vez de uma forma mais visível”, diz em entrevista à Renascença.

José Manuel Antunes considera que o treinador até pode ter mudado, mas "a motivação continua num grau muito baixo".