​“Adeptos do Benfica e Luís Filipe Vieira merecem mais”

José Manuel Capristano admite que o trabalho da equipa liderada por Jorge Jesus está a ser afetado pela pandemia, mas alerta que "é preciso fazer alguma coisa”, a começar, defende, por um ataque cirúrgico ao mercado de transferências que se vai prolongar até ao dia 1 de fevereiro.



O Benfica já garantiu a contratação do central brasileiro do Santos, Lucas Veríssimo, mas José Manuel Capristano, em entrevista à Renascença, pede mais e melhor neste mercado de inverno e destaca a necessidade de encontrar "um seis para servir de tampão no meio-campo”.

O antigo vice-presidente do Benfica iliba a direção do clube e sublinha que os adeptos e o presidente merecem mais da equipa de futebol: “Luís Filipe Vieira deu todas as condições com a contratação de uma equipa técnica conceituada, de jogadores internacionais, mas a equipa não rende, não sei os motivos e, se calhar, os que estão lá dentro também não sabem”.