Novo livro de Murakami é uma coleção de contos

O novo livro do escritor japonês Haruki Murakami, uma coleção de contos intitulada "Ichininsho tansu" ("Primeira pessoa do singular"), vai ser publicado em Portugal, em setembro, pela Casa das Letras, disse à Lusa fonte do grupo editorial Leya.

A coletânea de contos “Primeira pessoa do singular” foi publicada originalmente, no Japão, a 18 de julho do ano passado, três anos depois da última publicação do autor, o romance "A Morte do Comendador", de 2017, e seis anos após o lançamento da sua última antologia de contos, "Homens sem mulheres", em 2014.

As oito histórias que constam deste novo livro são todas contadas na primeira pessoa por um narrador clássico de Murakami.

“Desde memórias da juventude, meditações sobre música, ou um amor ardente pelo basebol, até cenários oníricos e álbuns de jazz inventados, estas histórias juntas desafiam as fronteiras entre as nossas mentes e o mundo exterior. Ocasionalmente, um narrador pode ou não ser o próprio Murakami. Será memória ou ficção? É o leitor quem decide”, descreve a página oficial de Haruki Murakami.

De acordo com a mesma informação, as histórias contantes desta antologia são “filosóficas e misteriosas”, mas “tocam lindamente no amor e na solidão, na infância e na memória”.