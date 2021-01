“Lisboa, Menina e Moça” despediu-se de Carlos do Carmo

“Lisboa, Menina e Moça” foi acompanhada por dezenas de populares presentes, com palmas e entoando a letra que Ary dos Santos escreveu. Nas escadarias da Basílica da Estrela surgiram os rostos de vários fadistas. Mariza visivelmente emocionada não quis falar, também pela igreja passaram durante o dia Camané e Carminho. De outra geração, João Braga recorda o amigo com quem partilhou muitos e bem-humorados jantares, mas também com quem se preocupou em dar a mão a uma nova geração do fado.

O fadista conta à Renascença que em 1990 disse a Carlos do Carmo que era dos mais novos do fado. João Braga lembra que o amigo brincava com a diferença de idades que tinham, e alertou Carlos do Carmo para a necessidade de renovação do fado. “O que não se renova, morre”, sublinha o fadista que com Carlos do Carmo diz ter feito um “trabalho de equipa” nessa renovação da arte do fado

Exemplo disso, são fadistas como Marco Rodrigues também presente no funeral de Carlos do Carmo. O jovem fadista lembra o primeiro encontro do qual guardou um ensinamento de Carlos do Carmo. “Eu disse que tinha sorte em algum dia me ter cruzado com ele. Depois repeti a palavra sorte uma série de vezes e cheguei a um ponto em que o Carlos disse-me «ter sorte dá muito trabalho, portanto, se está com sorte é porque trabalhou para isso.”, lembra Marco Rodrigues.