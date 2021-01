West Ham estará a ponderar terminar empréstimo de Felipe Anderson

O West Ham estará a ponderar terminar o empréstimo de Felipe Anderson ao FC Porto devido à pouca utilização do internacional brasileiro nos dragões, segundo escreve o jornal inglês "The Guardian".

De acordo com a publicação, o West Ham vê o valor de mercado do extremo a reduzir visto que praticamente não tem sido opção para Sérgio Conceição, e procuram resgatar o extremo e emprestá-lo a outro clube, onde tenha tempo de jogo garantido.

Felipe Anderson, de 27 anos, chegou ao FC Porto no último dia de mercado e fez apenas cinco jogos pelo FC Porto, um na Liga dos Campeões, dois no campeonato, um na Taça da Liga e um na Taça de Portugal.

O extremo foi titular em três partidas, mas nunca foi opção até ao final do encontro. O último jogo disputado foi nos quartos de final da Taça da Liga, a 16 de dezembro, contra o Paços de Ferreira. Felipe Anderson saiu ao intervalo e não voltou a ser convocado.

Segundo o jornal, o West Ham estaria pronto para vender o jogador no último verão, mas as dificuldades financeiras causadas pela pandemia da covid-19 limitaram os clubes interessados num jogador que terá um vencimento de quase meio milhão por mês.

Felipe Anderson é, até à data, o jogador mais caro da história do West Ham, tendo custado mais de 40 milhões de euros à Lazio, em 2018. O extremo marcou 10 golos na primeira temporada, mas perdeu espaço na última época com David Moyes no comando técnico.