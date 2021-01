Marinha Portuguesa resgatou 183 pessoas do mar em 2020

A Marinha Portuguesa resgatou no ano passado 183 pessoas, na sequência de 314 operações de busca e salvamento, sendo que 97 foram resgatadas desde o início da pandemia da Covid-19, foi anunciado esta segunda-feira.

“No ano que terminou, a Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e do Sub Centro do Funchal, coordenou 314 ações de busca e salvamento marítimo das quais resultaram 183 vidas salvas, sendo que 97 pessoas foram resgatadas durante a crise pandémica da Covid-19”, adiantou a Marinha em comunicado.

De acordo com os dados divulgados no ano passado, em 2020 houve menos 53 salvamentos e menos 197 operações de busca e salvamento que em 2019.

Em 2019, segundo os dados então divulgados, os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e o Sub Centro do Funchal (MRSC Funchal) concluíram o ano “com uma taxa de eficácia de 98,8%, correspondente a 241 pessoas salvas em 511 ações de busca e salvamento (SAR – Search and Rescue)”.

No comunicado publicado hoje, a Marinha Portuguesa avançou ainda que foram salvas 6.281 pessoas na última década.

Segundo a Marinha, os mais de seis mil salvamentos representam uma taxa de eficácia do serviço de busca e salvamento marítimo de 100%.

Na nota, a Marinha Portuguesa salientou também “o apoio prestado pelos navios mercantes nas ações de busca e salvamento, desviando-se das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário”.

Além dos meios da Marinha e dos navios mercantes, as 314 operações de busca e salvamento contaram com o apoio da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP), do Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), dos Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, das Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos.