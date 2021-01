Confusão nas redes sociais é “uma desgraça perigosa para a coesão social”

Sem dúvida. Acho que é um instrumento interessantíssimo desse ponto de vista. Vamos ver como as cosias evoluem. Há mudanças no quadro internacional, vamos ver se elas trazem um contributo positivo para a criação, pelo menos, de condições de diálogo mais fáceis dentro da organização, mas julgo que, ao contrário do que muitas vezes se diz, a OSCE tem e deve ter uma importância crescente , justamente pela sua abrangência e justamente porque tem na sua composição um conjunto de atores que são decisivos no plano internacional.

Diria que tudo isto torna, por vezes, a vida dentro da OSCE complicada; que muitas vezes, e no momento em que mais precisaríamos de agilizar esse diálogo no quadro multilateral mais difícil, seguramente que sim. E, de alguma forma, diria que há muitas dinâmicas negativas que têm sequestrado a OSCE. É pena que assim seja porque acho que é uma organização muito importante.

Diz-se que é o único – e talvez seja – ‘whatchdog’ no cenário mundial com estas responsabilidades em matéria de – não gosto dizer fiscalização – deste olhar atento relativamente àquilo que é a evolução dos media e, nessa medida, é um lugar e um mandato absolutamente singular. É difícil, certamente que sim. Toda a polarização que vivemos no palco da geopolítica internacional está muito presente na OSCE, por razões óbvias, porque temos a Rússia, temos os EUA e temos outros Estados que são crescentemente importantes neste palco internacional, como a Turquia.

O representante para a Liberdade dos Media, no quadro da OSCE, no fundo, tem a obrigação não apenas de acompanhar, monitorizar aquilo que se vai passar nos diferentes Estados participantes, mas também prestar toda a assistência para que eles sejam capazes de cumprir os compromissos que assumiram no momento em que se associaram à OSCE e, por outro lado, chamar a atenção e denunciar aqueles que são casos flagrantes de violação de liberdade dos media, de liberdade de expressão nos diferentes Estados participantes.

Com uma carreira de décadas entre os media, a diplomacia e a cooperação, Teresa Ribeiro deixou o Governo em dezembro para assumir, no início deste ano, o lugar de representante para a Liberdade dos Media na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Um cargo único no mundo numa organização que junta 57 países e que vive um momento complicado.





Esta mudança nos EUA pode vir a ajudar a dinâmica da OSCE?

Vamos ver, pode ser que sim. Acho que vale a pena ter sempre essa expectativa positiva. Vamos ver também, primeiro, como é que a nova administração americana se vai posicionar no quadro multilateral. acho que, do ponto de vista da retórica, com certeza que é diferente, com certeza que haverá um engajamento maior no plano multilateral, vamos ver depois que consequências práticas tem isso no diálogo de uma organização como a OSCE.

O cargo de representante para a Liberdade dos Media foi criado numa cimeira em Lisboa, em 1997. Perante esta diversidade de países, o que pode fazer? Vigiar? Receber alertas, queixas?

É uma grande responsabilidade. Ao longo de todo o processo de candidatura disse sempre que apostava na diplomacia, apostava num diálogo inclusivo e acreditava que só uma verdadeira cooperação entre o representante e os diferentes Estados participantes poderia, efetivamente, ter resultados positivos no médio e longo prazo, porque muitas vezes aquilo que se passa é que é um palco extraordinariamente fácil para ser instrumentalizado pelas diferentes forças em presença e para outros fins que não propriamente aqueles que devem presidir à atuação do representante para a Liberdade dos Media.

Nunca escondi que, primeiro, não acredito numa postura do Representante para Liberdade dos Media que fosse uma postura confrontacional e que, ao contrário, aquilo que me parecia é que teríamos sobretudo de apostar numa atitude de grande cooperação com os Estados, compreendendo aquilo que são contextos específicos, sem, no entanto, isso significar que ignoramos situações sensíveis e que teriam de ser denunciadas.

Acho que este é o equilíbrio difícil: como é que, por um lado, somos capazes de articular um caminho positivo com os Estados participantes no sentido do cumprimento por parte dos Estados daqueles que foram os compromissos quando se associaram à OSCE, mas, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, não posicionar num plano de arrogância de que estes são os padrões e é aqui que todos temos de estar.

Há um caminho, há um processo e aquilo que me parece decisivo é que cada um desses Estados participantes de alguma forma se comprometa com um caminho na direção do cumprimento das suas obrigações no quadro da liberdade dos media. Não uma postura arrogante, mas uma postura muito mais inclusiva e dialogante.

Só o facto de Estados tão distantes e tão diferentes na sua relação com os media terem aceitado a criação deste cargo vincula-os a um certo tipo de compromissos, não é?

Exatamente. Esse é o ponto de partida e é isso que temos de mostrar àqueles que são os Estados participantes: assumiram estes compromissos, estes compromissos vinculam-nos a todos e, portanto, todos os Estados participantes têm a obrigação de se associarem, se vincularem ao cumprimento progressivo dessas obrigações. Nenhuma dúvida quanto a isso. Querer que todos os Estados tenham o mesmo tipo de padrão num determinado momento, diria que não é apenas um pedido impossível, mas é totalmente irrealista. E essa é a gestão difícil dentro da OSCE, porque vamos ter um conjunto de Estado que, obviamente, querem instrumentalizar a questão da Liberdade dos Media para outro tipo de batalhas e isso temos de evitar.

Tive aqui uma experiência muito interessante enquanto presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que era um cargo que ocupava enquanto secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e, a certa altura, começámos a apostar em abrir um bocadinho a Comissão à cooperação com outros países, com países terceiros, alguns deles, segundo determinados padrões internacionais, com alguns desvios relativamente aquilo que seria o desejável, mas aquilo que aprendi é que é possível encetarmos um caminho e fazermos com que esses países se comprometam com uma determinada direção.

Aquilo que me ensinou esta minha experiência na Comissão Nacional dos Direitos Humanos e também a cooperação internacional é que, quando respeitamos o outro, quando somos capazes de perceber o contexto específico em que ele está, é muito mais fácil sermos mais intransigentes do ponto de vista do que nós exigimos, mas ao mesmo tempo sermos mais compreensivos no tempo que lhes damos para o cumprimento das suas obrigações.