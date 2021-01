Celeste tem 100 anos e é a primeira utente de um lar a ser vacinada contra a Covid-19

Veja também:



Está vacinada contra a Covid-19 a primeira pessoa a residir num lar de idosos em Portugal. Chama-se Celeste Heleno e tem 100 anos e é residente da Casa de Idosos de São José das Matas, no concelho de Mação,.

"É um dia de grande esperança para todos", disse a ministra do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que assistiu ao momento. A governante garantiu ainda, em declarações aos jornalistas, que o plano de vacinação dos lares inclui aqueles que não têm licença para operar. Em dois meses, estimou a ministra, serão vacinadas 200 mil pessoas.

Também presente nesta ocasião esteve o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Lino Maia, que manifestou o desejo de ter todos os residentes de lares vacinados até dia 6 de março, dia em que precisamente há um ano foram suspensas as visitas a este tipo de instituições. "Há expectativas que isso acontecerá", disse Lino Maia.

Neste lar serão vacinadas 51 pessoas, entre utentes e funcionários. Nesta primeira fase de vacinação dos lares, espera-se vacinar 250 mil pessoas, de 150 instituições sobretudo no Alentejo e Norte do país. De acordo com os planos, a totalidade dos residente em lares deve estar vacinado até ao princípio de março.

A ministra Ana Mendes Godinho revelou ainda que, para já e apesar do início da vacinação, “não há qualquer indicação de alteração de regras das medidas de prevenção” neste tipo de instituições.

Depois de se ter iniciado o processo no dia 27 de dezembro com a administração da primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech a profissionais de saúde, a ministra da Saúde, Marta Temido, tinha assegurado que a primeira fase da campanha de vacinação iria alargar-se aos lares situados nos 25 concelhos em risco extremo de incidência da Covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS).