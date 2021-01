Casos de Covid aumentam no Porto. “Deixa-nos de pé atrás sobre o que vai acontecer nas próximas semanas”

Veja também:

O número de casos de Covid-19 está a aumentar de modo preocupante, avisa nesta segunda-feira o diretor da unidade de Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto.

“A percentagem de doentes desses suspeitos que são positivos anda novamente nos 25%-30%. Este é talvez o nosso principal alerta de que há um agravamento da situação no que à Covid diz respeito”, afirma Nelson Pereira aos jornalistas.

“Desse ponto de vista, deixa-nos claramente de pé atrás sobre o que vai acontecer nas próximas semanas”, acrescenta.

Na opinião deste responsável, o aumento de casos deve-se ao aumento de contactos nos últimos dias.

“É certamente efeito da época natalícia, no sentido de que não é só o dia 24 ou o dia 25 que produz este efeito. Todo o ambiente à volta das festas faz com que as pessoas contactem mais, se mobilizem mais e, portanto, o número de contactos naturalmente aumenta e também aumenta o número de novos casos”, explica.

Nelson Pereira pede, por isso, que os cidadãos agora retomem os cuidados e as restrições de contactos que têm vigorado para combater a pandemia.