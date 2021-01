Carlos do Carmo. Luto nacional no dia das cerimónias fúnebres

As cerimónias fúnebres do fadista Carlos do Carmo realizam-se esta segunda-feira, coincidindo com o dia de luto nacional decretado pelo Governo.

O velório tem início às 10h00 e está marcada a missa de corpo presente para as 15h00.

Segundo a editora do fadista, a Universal Music, "a cerimónia será aberta a todos os que queiram prestar uma última homenagem ao fadista", mas terá "as devidas regras de segurança sanitária".

"O funeral será realizado num cemitério em Lisboa, cerimónia esta reservada à família e amigos mais próximos", acrescenta a Universal.