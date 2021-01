Trump pediu a secretário de Estado na Geórgia para “encontrar” 11.780 votos

Donald Trump pressionou repetidamente o secretário de Estado da Geórgia para “encontrar” os votos suficientes para garantir a sua vitória naquele estado nas eleições presidenciais do passado dia 4 de novembro.

A informação consta da transcrição de uma conversa telefónica entre o ainda Presidente e o dirigente georgiano, que é também republicano, publicada neste domingo pelo jornal “Washington Post”.

Segundo o jornal, Trump tentou, durante a conversa de uma hora, elogiar, criticar e ameaçar Brad Raffensperger, insistindo que só por fraude é que perdeu a eleição na Geórgia, onde nenhum democrata ganhava há uma geração.

A dada altura na conversa, Trump diz abertamente: “olha, tudo o que quero é isto. Só quero encontrar 11.780 votos”.

Segundo o jornal, ao longo de toda a conversa, Raffensperger nunca cede à conversa de Trump, dizendo que o Presidente se está a basear em teorias da conspiração circuladas nas redes sociais, e que a eleição decorreu de forma limpa.

A conversa foi divulgada pouco depois de Trump ter admitido no Twitter ter conversado com Raffensperger, criticando-o por não ter sido mais prestável. “Ele mostrou-se indisposto ou incapaz de responder a perguntas como a fraude de ‘boletins debaixo da mesa’, destruição de boletins, ‘eleitores’ de fora do estado, eleitores mortos, e mais. Não tem noção!”, escreveu.

Em resposta, Raffensperger disse: “Com todo o respeito, Presidente Trump: o que está a dizer não é verdade. A verdade sairá”.

Nem a Casa Branca, nem o gabinete de Biden, nem o Governo estadual da Geórgia comentaram a divulgação da conversa.