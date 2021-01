Reino Unido regista quase 60 mil novos casos e ultrapassa 75 mil mortes

Veja também:

O Reino Unido registou 58.784 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um máximo diário e o sétimo dia consecutivo em que o total de casos/dia ultrapassou 50.000, e 407 mortes, divulgou o Ministério da Saúde britânico.

No domingo tinham sido contabilizados 54.990 casos e 454 mortes.

Nos últimos dias a média diária de casos aumentou 50% e a de mortes 21% comparando com os sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia foram contabilizados 2.713.563 casos de contágio e 75.431 mortes de pessoas infetadas no Reino Unido.

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou esta segunda-feira novas medidas de confinamento para fazer frente à pandemia, incluindo o regresso ao confinamento até meados de fevereiro.

Devido ao agravamento da situação epidémica, o governo britânico já tinha determinado um recomeço faseado das aulas em Inglaterra, mas tem estado sob pressão de sindicatos de professores para manter as escolas fechadas por questões de segurança.

Quase 80% da população já se encontra atualmente no Nível 4, o mais elevado de uma escala de restrições que determina que o encerramento do comércio não essencial e recomenda que as pessoas fiquem em casa, mas prevê o funcionamento de escolas e universidades.