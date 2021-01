​México disponível a dar asilo a Julian Assange

O México está disponível a oferecer asilo político ao cofundador da Wikileaks Julian Assange, anunciou esta segunda-feira o Presidente Lopez Obrador.



“Assange é um jornalista e merece uma oportunidade. Sou favorável a um perdão”, declarou o chefe de Estado mexicano.

“Nós vamos dar-lhe proteção”, adianta Lopez Obrador.

A justiça britânica rejeitou esta segunda-feira o pedido de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, onde é acusado de 18 crimes, incluindo espionagem.

A decisão da juíza Vanessa Baraitser é passível de recurso, num caso em que o fundador do Wikipeaks arrisca uma pena de até 175 anos de prisão.

A magistrada do Tribunal Central Criminal de Inglaterra e País de Gales justificou a decisão com preocupações relativas à saúde mental do australiano e aos riscos de que pudesse cometer suicídio sob custódia dos EUA.

Os advogados de Assange pediram a sua libertação imediata, após 21 meses detido na prisão de Belmarsh, e a juíza irá ouvir os argumentos dentro de 45 minutos.