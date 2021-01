Londres rejeita extraditar Julian Assange

A justiça britânica rejeitou o pedido de extradição de Julian Assange, fundador da WikiLeaks, para os EUA, onde é acusado de 18 crimes, incluindo espionagem, e arrisca uma pena de até 175 anos de prisão.

A decisão da juíza Vanessa Baraitser é passível de recurso.

A magistrada do Tribunal Central Criminal de Inglaterra e País de Gales justificou a decisão com preocupações relativas à saúde mental do australiano e aos riscos de que pudesse cometer suicídio sob custódia dos EUA.

Os advogados de Assange pediram a sua libertação imediata, após 21 meses detido na prisão de Belmarsh, e a juíza irá ouvir os argumentos dentro de 45 minutos.

Os procuradores norte-americanos indiciaram o australiano por 17 acusações de espionagem e uma por utilização indevida de computador, após a divulgação há uma década de mais de 700 mil documentos classificados sobre as atividades militares e diplomáticas norte-americanas, designadamente no Iraque e Afeganistão.

As acusações implicam uma sentença que pode ir até 175 anos de prisão.