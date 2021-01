​“Fiquem em casa”. Escócia volta a confinar por causa da Covid-19

A Escócia vai entrar em confinamento devido ao aumento do número de casos de Covid-19, anunciou esta segunda-feira a primeira-ministra, Nicola Sturgeon.



A chefe do Governo disse, no Parlamento, que a partir da meia-noite a população fica obrigada a permanecer em casa, com algumas exceções idênticas ao recolher decretado em março.

Nicola Sturgeon admite que está mais preocupada com a nova onda de Covid-19, do que no início da pandemia, em março de 2020.

A primeira-ministra escocesa explica que o novo confinamento é a resposta à nova variante do coronavírus, que tem uma taxa de transmissibilidade 70% mais elevada.

De acordo com Nicola Sturgeon, a nova estirpe é responsável por quase metade dos novos casos de Covid-19 na Escócia.