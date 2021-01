Deputada escocesa detida por violar confinamento obrigatório

Veja também:

A polícia escocesa deteve esta segunda-feira a deputada Margaret Ferrier, por alegadamente violar as regras de confinamento ao viajar de comboio depois de ter testado positivo com Covid-19, em setembro.

Ferrier é deputada em Londres pelo Partido Nacional da Escócia e tem 60 anos. Pouco depois de se ter sabido da violação do confinamento foi suspensa pelo seu partido.

Um porta-voz da polícia confirmou a detenção de uma mulher com essa idade, sem a identificar.

“Podemos confirmar que esta segunda-feira agentes detiveram e acusaram uma senhora de 60 anos suspeita de agir de forma irresponsável e culpável. Isto segue-se a uma profunda investigação por parte da Polícia da Escócia a uma alegada violação das regras do coronavírus entre 26 e 29 de setembro”, disse.

As datas coincidem com a altura em que Ferrier soube que tinha testado positivo com Covid-19 quando estava em Londres. Não obstante, apanhou um comboio e viajou cerca de 650 quilómetros de volta para a Escócia. Depois de a viagem se ter tornado pública, a deputada pediu desculpa, mas acabou por ser suspensa pelo partido.

No Reino Unido é obrigatório o confinamento em caso de diagnóstico positivo de Covid-19.