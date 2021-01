Covid-19. Venezuela está de novo em "quarentena radical" preventiva

Veja também:



A Venezuela retomou esta segunda-feira a “quarentena radical” preventiva da Covid-19, restringindo a circulação de viaturas e de pessoas e limitando a atividade comercial nos setores básicos, devido ao ligeiro aumento de casos confirmados do novo coronavírus no país.

As restrições surgem depois de o Governo venezuelano ter flexibilizado a quarentena a 1 de dezembro, mês em que além das festividades de natal e de fim de ano, decorreram ainda as eleições legislativas e uma consulta popular organizada pela oposição.

Como parte do confinamento “radical”, o primeiro de 2021, o Metropolitano de Caracas permitiu apenas o acesso aos trabalhadores dos setores básicos (saúde, alimentação, serviços e segurança) impedindo os que não apresentavam um salvo-conduto.

Vários utilizadores queixaram-se aos jornalistas que os terminais de autocarros foram encerrados e que a Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) limitou o acesso de viaturas à capital, desde as localidades vizinhas de Guarenas e Guatire, cidade-dormitório de profissionais que trabalham em Caracas, obrigando algumas pessoas a caminhar a pé vários quilómetros.

Com as novas restrições os bancos estão impedidos de abrir as portas mesmo em horário reduzido e os organismos públicos não prestarão qualquer serviço.

Por seu lado, a Igreja Católica anunciou que devido à nova quarentena a peregrinação n.º 165 da Divina Pastora, que tradicionalmente tem lugar a cada 14 de janeiro, será virtual, com transmissão através de várias plataformas e redes sociais, com atividades desde 6 de janeiro.

Na sua conta na rede social Twitter, a vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez explicou que a quarentena seguirá “o bem sucedido método” venezuelano de sete dias de radicalização seguido por sete dias de flexibilização.

A oposição venezuelana já reagiu às novas restrições e acusou o Presidente Nicolás Maduro de “decretar quarentena quando lhe convém” e que a flexibilização de dezembro serviu apenas “para fazer campanha pela farsa eleitoral (eleições legislativas de 06 de dezembro) e distrair a atenção pública dos problemas do país.

“Segundo a tese do regime, o coronavírus cessou em dezembro e reativou-se em janeiro. Isto é a atuação de um regime que não se preocupa com a vida dos venezuelanos e as suas decisões são motivadas por interesses políticos”, disse o deputado Omar González aos jornalistas.

Segundo a oposição, o regime “pretende desmobilizar política e socialmente os venezuelanos com a quarentena”, mas por outro lado “permitem atos muito participados” de apoio a políticos pró-governamentais.

A oposição insiste que o sistema de saúde venezuelano está “totalmente destruído” e que não foram feitos os investimentos necessários para dotar os hospitais de equipamentos de biossegurança.

As forças da oposição consideram ainda que a falta de condições e de segurança para médicos e enfermeiros levou a que “300 trabalhadores da saúde tenham sido infetados e falecido por coronavírus” desde o início da pandemia.

Na Venezuela estão confirmados 114.230 casos de pacientes com a Covid-19 e 1.034 mortes associadas à doença. Entretanto 108.268 pessoas recuperaram da doença.

A Venezuela está desde 13 de março de 2020 em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar “decisões drásticas” para combater a pandemia.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.