Covid-19. Reino Unido regressa ao confinamento até meados de fevereiro

Pela terceira vez, o Reino Unido vai entrar em confinamento total, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro Boris Johnson.

A medida, que entra em vigor esta terça-feira e vai durar seis semanas, visa desacelerar o aumento de casos de Covid-19 associados ao surgimento da nova estirpe do SARS-CoV-2, que ameaça sobrecarregar uma parte significativa do Serviço Nacional de Saúde britânico, que poderá não conseguir dar resposta dentro de três semanas, caso a curva de novos casos não seja achatada.

"No momento em que falo convosco vocês esta noite, os nossos hospitais estão sob pressão por causa da Covid-19 como nunca estiverem em qualquer outro momento desde o início da pandemia”, reconheceu o primeiro-ministro britânico numa mensagem ao país.

“Com a maior parte do país já sob medidas extremas, está claro que precisamos de fazer mais para controlar esta nova variante”, acrescentou.

A ordem é clara: “isso significa que o governo está mais uma vez a dar ordem para ficar em casa."

“As exceções são a realização de compras essenciais, trabalho que não seja possível fazer à distância, prática de exercício físico, consultas médicas e necessidades de deslocação de vítimas de violência doméstica”, detalhou Boris Johnson.

O primeiro-ministro do Reino Unido sublinhou, ainda, que as medidas incluem o encerramento de escolas primárias e secundárias já a partir desta terça-feira. Só as creches vão manter-se de portas abertas.

Noutro plano, o primeiro-ministro britânico revelou que o cronograma do programa de vacinação está a correr conforme planeado e que, se este novo confinamento nacional resultar numa descida do número de casos e de mortes, será possível retomar a normalidade possível em meados de fevereiro.