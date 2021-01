O Portimonense recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Farense, por 2-0, no dérbi algarvio.

A equipa treinada por Paulo Sérgio chegou à vantagem aos 70 minutos, pelo ponta-de-lança Beto, que bisou já nos descontos, aos 91 minutos.

Com este resultado, o Portimonense sai da zona de despromoção e ascende ao 15º posto, com 11 pontos. Já o Farense é cada vez mais último, com apenas 9 pontos em 12 jogos disputados.