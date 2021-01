Olhanense confirma Edgar Davids como treinador

Edgard David, antigo internacional holandês, ex-jogador de Juventus, Ajax, Barcelona, Inter, Milan, Tottenham, é o novo treinador do Olhanense, 4.º classificado da Série H do Campeonato de Portugal.

Clube e treinador já confirmaram o acordo. Davids sucede a José Carvalho Araújo, que tinha assumido o comando dos algarvios depois de duas épocas como responsável dos sub-23 do Braga.

Aos 47 anos, o Olhanense é o segundo desafio de Davids, como treinador principal, depois de ter orientado o Barnet, como treinador-jogador. Não conseguiu segurar o clube na League Two - quarto escalão do futebol inglês - em 2012/13 e do qual foi dispensado na época seguinte, no quinto escalão.