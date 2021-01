Nota 4 para Hélder Malheiro. "Mostrou experiência"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota 4 à arbitragem de Hélder Malheiro e a sua equipa de arbitragem.

"Mostrou experiência num jogo que se antevia difícil", começa por dizer.

O especialista em arbitragem acredita que o lance da lesão entre Jean Patric e Gilberto não é penálti, concordando com a opinião do árbitro: "Lesão de Jean Patric por Gilberto. Santa Clara pedia um penálti, percebo a reação dos jogadores. É um choque violento, mas natural. Não há motivo para assinalar penálti. Esteve bem o VAR e o árbitro".

No golo do Santa Clara, há um jogador em fora-de-jogo, mas sem influência na jogada: "No golo do Santa Clara há um jogador em fora de jogo, o Carlos, mas não interfere com os defesas nem com o guarda-redes".

Com um relvado fustigado pelo mau tempo nos Açores no domingo, Paulo Pereira elogia a postura do árbitro: "Notou-se na arbitragem de Hélder Malheiro que teve cuidados com choques. Apitou mais do que é habitual, mas as condições do terreno assim obrigam".