Gil Vicente e Belenenses SAD empatam e não fogem ao meio da tabela

Gil Vicente e Belenenses SAD empataram, esta segunda-feira, sem golos, num jogo marcado pelos casos de covid-19 na equipa da casa.

O guarda-redes Denis, o defesa Ygor Nogueira e o médio João Afonso, do Gil Vicente, estão infetados com o novo coronavírus, e falharam o jogo desta noite.

Os resultados positivos, que incluem ainda um elemento da estrutura do futebol gilista, foram conhecidos após a ronda de testes realizada no prazo de 48 horas que antecede o duelo.

As duas equipas somaram um ponto e não fogem à posição no meio da tabela. O Gil Vicente é 11º com 13 pontos, seguido imediatamente pelo Belenenses SAD, no 12º posto, com 12 pontos.