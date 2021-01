FC Porto B deixa escapar vitória nos descontos contra o Cova da Piedade

O FC Porto B deixou escapar a vitória, nos últimos instantes da partida, em casa do Cova da Piedade, em Almada.

Os dragões entraram a vencer com golo de Gonçalo Borges, extremo de 19 anos que marcou o seu primeiro golo na II Liga, logo aos 12 minutos de jogo. Perto do final da partida, João Meira chegou ao empate, aos 92 minutos de jogo.

A equipa de Rui Barros não vence há quatro jornadas, ocupando a 15ª posição, com 12 pontos. O Cova da Piedade, com os mesmos jogos realizados, está no 11º posto, com 16 pontos somados.