Estoril bate Penafiel e reforça a liderança

O Estoril recebeu e venceu o Penafiel, esta segunda-feira, por 3-1, e reforçou a liderança da II Liga.

A equipa de Lisboa já vencia ao intervalo por 2-0, com golo de Miguel Crespo, aos 20 minutos de jogo, e um autogolo de Capela, aos 47 minutos, nos descontos.

Hugo Gomes dilatou a vantagem para aos 51 minutos de jogo, e o Penafiel, que está também na luta pelos lugares cimeiros da tabela, só reduziu por Paulo Henrique, aos 93.

O Estoril reforça a liderança da tabela, agora com 33 pontos, mais seis do que o segundo, o Feirense. O Penafiel perdeu a oportunidade de chegar ao segundo lugar, que conseguiria se tivesse vencido.

A equipa comandada por Pedro Ribeiro mantém os mesmos 24 pontos, no quinto lugar, com os mesmos pontos do que o Chaves e a um da Académica.