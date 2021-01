Daniel Ramos e o empate com o Benfica. "Resultado é justo"

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, acredita que o empate em casa contra o Benfica "é justo", e destaca que a equipa açoriana fez mais remates que as águias.

Em declarações à Sport TV, o técnico do Santa Clara reconhece que a primeira parte do Benfica foi superior, apesar de poucas oportunidades de golo.

"Vou ser pragmático. A primeira parte foi do Benfica, não conseguimos produzir o que queríamos, mas fizemos isso melhor na segunda parte. O domínio do Benfica não se materializou em oportunidades, fizeram o golo e nada mais. É um resultado ajustado", explica.

O técnico fala nos ajustes feitos ao intervalo que permitiram uma exibição diferente no segundo tempo. Daniel Ramos acredita que ficou um penálti por marcar.

"Os aspetos táticos melhoraram o nosso jogo, foi um jogo rico nesse sentido. Conseguimos responder às dificuldades, eles variaram entre construir a três e a quatro. Fomos mais agressivos, mais Santa Clara, recuperamos bolas no meio-campo. Fizemos uma ótima segunda parte, chegamos ao empate e ficou um penálti por marcar, atendendo ao que já vi em lances iguais anterirmente. No fim do jogo sofremos, mas é natural", termina.