Com "relvado pesado", mas Santa Clara-Benfica é mesmo para se jogar

O "relvado estará pesado", mas Rui Cordeiro confia que - com "maior ou menor dificuldade" - o Santa Clara-Benfica vai mesmo disputar-se esta tarde, no Estádio de São Miguel, após o adiamento de ontem por 24 horas.

Perante o temporal que se abateu sobre os Açores, que alagou o palco do embate entre açorianos e continentais, para a ronda 12 do campeonato, a partida transitou para as 17h00 desta segunda-feira. Este domingo, o desafio ainda se iniciou, mas foi interrompido, pelo árbitro Hélder Malheiro, antes dos seis minutos, com o marcador ainda a registar 0-0.

Já hoje, em Bola Branca, o presidente do emblema da casa manifestou confiança no reatar do jogo, até em face da previsão meteorológica favorável e dos trabalhos que estão a ser realizados nas quatro linhas do recinto.

"A precipitação diminuiu consideravelmente e o serviço de desporto de São Miguel realizou a drenagem do relvado, que está verdinho", diz, sorridente, o líder do Santa Clara, para quem "com maior ou menor dificuldade o jogo vai realizar-se" hoje.