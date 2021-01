Bruno Moreira será reforço do Portimonense

Bruno Moreira será apresentado, nas próximas horas, como reforço do Portimonense. Ao que a Renascença apurou, os algarvios e o Rio Ave estão a finalizar a negociação pelo ponta de lança, de 33 anos.

O jogador está de saída de Vila do Conde, após duas épocas e meia, e vai reforçar os algarvios, que estão no mercado por um ponta de lança.

Bruno Moreira tem um golo marcado, esta temporada, ao Besiktas, nas pré-eliminatórias da Liga Europa, e ainda não fez qualquer golo na I Liga, competição em que foi titular em apenas duas ocasiões. Na época passada, com a companhia de Taremi, marcou quatro golos e na anterior fez 10.

Despedida do Rio Ave numa casa em que deixou marca

Pedro Cunha, novo treinador do Rio Ave, lançou Bruno Moreira na segunda parte do jogo com o Paços de Ferreira, no domingo. Terão sido os últimos minutos do jogador com a camisola do clube de Vila do Conde, numa casa onde deixou marca.

O ponta de lança é o melhor marcador da história do Paços, com 36 golos.

Com passagens pela formação de FC Porto, Braga e Famalicão, Bruno Moreira passou por Joane, Varzim, Nacional, Moreirense, Chaves, Paços e Rio Ave. Teve duas experiências no estrangeiros, no CSKA de Sófia, da Bulgária, e nos tailandeses do Buriram United.

Portimonense na urgência de golos

O Portimonense, último classificado da I Liga, tem um dos ataques menos concretizadores da I competição, com sete golos.

Fabrício, Beto e Ricardo Vaz Tê são os pontas de lança do plantel. Fabrício tem dois golos e Beto marcou um. Vaz Tê, que tem estado limitado, devido a vários problemas físicos, ainda não fez qualquer golo.

A equipa orientada por Paulo Sérgio tem oportunidade de sair da zona de descida, esta segunda-feira, se vencer o Farense, no dérbi do Algarve. O jogo está agendado para as 21h15.