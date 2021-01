Álvaro Pacheco é hipótese para o Moreirense

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, é pretendido pelo Moreirense para suceder a César Peixoto. Apesar de Vasco Seabra ser o nome apontado como grande candidato a assumir o cargo, e que também está em cima da mesa, a Renascença apurou que o desejado pela direção é Álvaro Pacheco.

O treinador já trabalhou em Moreira de Cónegos, como adjunto de Miguel Leal, em 2014/15 e 2015/16. Com contrato de mais um ano e meio com o Vizela, da II Liga, o técnico tem uma cláusula de rescisão de 500 mil euros. Para se consumar a saída para a I Liga terá de haver acordo entre os dois clubes vizinhos.

Responsável pela boa campanha do clube na temporada passada no Campeonato de Portugal, que terminou com a promoção pela via administrativa, depois de a competição ter sido suspensa, devido à pandemia de Covid-19, Álvaro Pacheco está a realizar uma boa época, com o Vizela no 8.º lugar da II Liga.

O técnico, de 49 anos, além do Vizela, já orientou Fafe e Lixa. Entre 2012 e 2018 foi adjunto de Miguel Leal, em Penafiel, no Moreirense e no Boavista. Em 2018 foi adjunto de Filipe Ribeiro nos lituanos do Lietava Jonava.

Moreirense terá quarto treinador da época

O Moreirense procura treinador, depois da saída de César Peixoto, antes do jogo com o FC Porto. Será o quarto técnico esta temporada, que começou com Ricardo Soares no banco e que teve Leandro Mendes aos comandos no Dragão, frente aos campeões nacionais.

O Moreirense é 10.º classificado da I Liga. O próximo jogo, a contar para a jornada 13 do campeonato, é com o Vitória de Guimarães, no sábado. No entanto, a partida poderá ser adiada, caso o Vitória continue com o elevado número de casos positivos de Covid-19 no plantel, que levou ao reagendamento do jogo com o Nacional da Madeira, previsto para o sábado passado.