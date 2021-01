Saint-Étienne liberta e liberta-se de Ruffier

O Saint-Étienne anunciou, esta segunda-feira, a recisão de contrato com Stéphane Ruffier, jogador que estava a travar uma batalha legal com o clube há vários meses.

O treinador Claude Puel comunicou, no verão, que não contava com o histórico guarda-redes do Saint-Étienne, e Ruffier, descontente com a situação, passou a aparecer com atraso aos treinos. Falhas que levaram Puel a afastar o jogador do grupo.

"Depois de concluídos os procedimentos disciplinares, o Saint-Étienne decidiu terminar o contrato de Stéphane Ruffier, que termina no dia 30 de junho de 2021. Neste sentido, o Stéphane Ruffier está livre de qualquer compromisso. O Saint-Étienne lamenta ter de tomar esta decisão, que se tornou inevitável devido à atitude do jogador", escreve o clube francês em comunicado.

Ruffier, formado no Mónaco, é o terceiro jogador com mais partidas realizadas pelo Saint-Étienne e o guarda-redes com mais jogos pelo clube, pelo qual cumpria a décima temporada.