Governo aumenta salários mais baixos do Estado em 10 e 20 euros

O Governo quer aumentar os salários mais baixos da Função Pública em 20 euros (em que a base seja de 645 euros) e em 10 euros no nível a seguir (693 euros).

A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação económicos.

Com esta decisão, o salário mais baixo da função pública volta a ficar ao mesmo nível do salário mínimo nacional que é aplicado no sector privado. Já o nível remuneratório seguinte, que agora é de 693 euros passa para os 703 euros.



O Executivo convocou os sindicatos dos trabalhadores da Administração Pública para duas reuniões em 4 e 6 de janeiro, nas quais serão negociados aumentos salariais para 2021.

O primeiro encontro arrancou esta segunda-feira com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, a receber os sindicatos da Administração Pública.

As atualizações anuais dos salários na função pública foram retomadas em 2020, após dez anos de congelamento, com aumentos generalizados de 0,3% e subidas de 10 euros para as remunerações mais baixas.







[em atualização]