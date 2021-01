Bazuca europeia. Primeiros dinheiros podem chegar a Portugal “em maio/junho”

A primeira fatia corresponde a 13% do total. “Da última negociação feita com o Parlamento Europeu, chegámos à conclusão de que seriam 13% de financiamento inicial, o que é muito significativo”, considera Ana Paula Zacarias.

A presidência portuguesa do Conselho Europeu arranca oficialmente na terça-feira e vai prolongar-se até junho. A chegada do dinheiro do Fundo de Recuperação faz parte de um dos três grandes objetivos da presidência portuguesa da UE: “a recuperação económica da Europa, assente nas transições climática e digital” – uma prioridade que “tem a ver muito diretamente com a concretização de toda a parte de recuperação da economia europeia”.

O montante total do Fundo de Recuperação são 750 mil milhões de euros.

Em declarações à agência Lusa, nesta segunda-feira, o primeiro-ministro garante que a bazuca vai servir para implantar grandes reformas estruturais. O Serviço Nacional de Saúde, a habitação, a administração pública, a criação de grandes projetos industriais e a digitalização são as áreas prioritárias sobre as quais incidirão as reformas estruturais do programa de recuperação financiado pelo dinheiro europeu, afirmou a propósito da presidência portuguesa da EU.

António Costa mostra-se, contudo, preocupado com a capacidade de execução dos fundos europeus.

"Claro [que estou preocupado]. É uma grande oportunidade, mas de uma enorme responsabilidade e exigência, porque entre a conclusão do atual Portugal2020, o arranque do próximo, mais um programa de recuperação, nós vamos ter em média, por ano, a possibilidade de investir o dobro do que temos investido na média dos melhores anos desde que aderimos à União Europeia", explicou.

Grandes desafios pela frente

Depois da Alemanha, Portugal toma as rédeas da presidência do Conselho da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”.

Pela frente grandes desafios, a começar pelos logísticos, criados pela pandemia.

“Fazer uma presidência virtual não vai ser fácil, mas temos de o fazer com um enorme profissionalismo e precisamos de ter a garantia de que todas as nossas reuniões virtuais têm lugar de uma forma muito profissional – e não é fácil, por exemplo, ter tradução para 23 línguas ao mesmo tempo que se realiza uma reunião virtual. Esperamos ter todos esses elementos em ordem e permitir assim que as reuniões que são virtuais possam ter lugar da melhor forma possível”, diz Ana Paula Zacarias.