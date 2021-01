Santa Clara e Benfica terminam hoje o que começaram ontem

Mais de meia hora depois da interrupção do jogo, chegou a confirmação oficial de que não seria retomado no domingo. Após consenso entre Liga e direções, ficou marcado para segunda-feira, às 17h00, hora de Portugal continental.

Alguns tratadores de relva ainda tentaram fazer buracos no relvado para escoar a água, mas revelou-se um esforço infrutífero. A chuva continuava a cair com grande intensidade e a tornar o relvado inutilizável.

Em declarações aos jornalistas, logo depois, o presidente do Santa Clara mostrou-se confiante de que, esta segunda-feira, o tempo melhorará o suficiente para que haja condições para a continuação da partida.

"O jogo terá de se realizar. Amanhã [segunda-feira], se o tempo estiver melhor, com o relvado com melhores ou piores condições, o jogo poderá realizar-se. As nossas ambições mantêm-se intactas. Reunidas as condições, o jogo irá realizar-se e o Santa Clara vai fazer de tudo para conquistar os três pontos”, afirmou Rui Cordeiro.

O líder do clube insular admitiu que ainda está aberta a possibilidade de uma data alternativa. Contudo, salientou que o melhor seria mesmo jogar esta segunda-feira, "também porque o calendário do Benfica está sobrecarregado".

Ou seja, a não ser que a chuva volte a tornar o relvado do Estádio São Miguel impraticável, o jogo irá realizar-se esta segunda-feira, às 17h00. A ficha de jogo e a equipa de arbitragem mantêm-se. Assim como o relato em direto na Renascença e o acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Aos seis minutos, o marcador assinalar 0-0.

Ficha de jogo





Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Ferro, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton; Waldschmidt e Darwin Núñez.



Suplentes: Helton Leite, Diogo Gonçalves, Todibo, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Ferreyra, Nuno Tavares e Tiago Araújo.

Onze do Santa Clara: Marco; Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Villanueva; Nené, Anderson, Lincoln; Salomão, Jean Patric e Cryzan.



Suplentes: Rodolfo, Osama Rashid, Carlos Jr, Lucas, Ukra, Costinha, Lucas Marques, Moghanlou e Mesquita.

Árbitro: Hélder Malheiro (assistentes: André Campos e Rui Cidade; quarto árbitro: Flávio Lima).

Videoárbitro: Rui Costa (assistente: Nuno Manso).