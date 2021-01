Jorge Jesus: "Poderíamos e deveríamos ter vencido este jogo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acredita que as águias poderiam e deveriam ter vencido o Santa Clara, nos Açores, depois do empate a uma bola que custa o segundo lugar às aguias.

"O Santa Clara fez um golo, defendeu bem, é o trabalho deles, defendeu o ponto. Perdemos aqui dois pontos, sabendo que é um campo difícil contra uma equipa que se bate bem. Tivemos oportunidade para sair com vitória. Foi um jogo que deveríamos e poderíamos ter vencido", afirmou à Sport TV.

O técnico fala de uma primeira parte "muito boa" e de um segundo tempo com mais dificuldades, sem continuidade ao que foi feito nos primeiros 45 minutos.

"Foi uma primeira parte muito boa, com um golo bonito e mais algumas situações de jogo bonitas. Dominamos o Santa Clara em todos os momentos. A equipa quebrou na segunda parte quando saiu o Gilberto, entrou-nos muito jogo pelo corredor direito. Quando sofremos, a equipa ficou preocupada e não fomos tão perigosos. Não criamos muitas oportunidades na segunda parte. O Santa Clara teve mérito e fechou-se bem", diz.

O Benfica deixa-se apanhar pelo FC Porto no segundo lugar e está agora a quatro do líder Sporting, mas espera ter tempo para recuperar a desvantagem pontual.

"Estamos colados no segundo lugar, mas é a 12ª jornada, ainda há muito campeonato, estamos no primeiro terço praticamente. Espero poder recuperar o plantel todo. Os jogadores que chegam dos problemas de covid-19 demoram a criar condição física normal. Isso mexe no plantel, mas nada teve a ver com o jogo de hoje", termina.