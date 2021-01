Procuram-se candidatos para colégios que formam reis, bispos e ministros

A Associação UWC Portugal está à procura de candidatos para ocupar as várias vagas que tem para oferecer em alguns dos 18 colégios que existem em várias partes do mundo.

Os United World Colleges (Colégios do Mundo Unido) foram criados no início dos anos 60 pelo pedagogo Kurt Hahn, um judeu alemão que teve de fugir para o Reino Unido durante o regime Nazi.

Já no Reino Unido, e profundamente marcado pelo horror da Segunda Guerra Mundial, Hahn criou o United World College do Atlântico, num castelo no País de Gales, com o objetivo de formar futuros líderes de diferentes culturas e nacionalidades. A ideia de Hahn era contribuir para criar uma geração de homens e mulheres que ocupariam cargos de destaque nos seus países, mas que estariam munidos de uma experiência e de amizades com pessoas semelhantes, mas de diferentes culturas, derrubando assim barreiras de inimizade e de desconfiança.

O Colégio do Atlântico ainda existe e desde essa altura já formou milhares de alunos, entre eles o atual Ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho; o Rei da Holanda, Guilherme Alexandre e o recém-nomeado bispo de Trondheim, na Noruega, Erik Varden. Outros ex-alunos incluem políticos, astronautas, filantropos e artistas.

Entretanto a rede de colégios cresceu e atualmente existem 18 em todo o mundo, incluindo na China, na Bósnia e em Eswatini, ex-Swazilândia, nos quais estudam 21 portugueses.