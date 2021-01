Diocese do Algarve prepara Jornada de Pastoral de Liturgia para 9 de janeiro

A diocese do Algarve está a preparar para o dia 9 de janeiro a sua Jornada de Pastoral de Liturgia.

O padre Carlos Aquino, do Secretariado Diocesano de Liturgia, diz à Renascença que é necessário “reinventar estas novas metodologias evangelizadoras”.

De acordo com o sacerdote, a iniciativa irá decorrer “com alguma participação presencial, apenas para oitenta participantes que poderão estar no espaço que é amplo e oferece garantias de segurança”. “Mas também vamos transmitir as intervenções em direto nas páginas do jornal da diocese”, sublinha.

"Celebrar a fé com as crianças e jovens" é o tema do encontro que tem início marcado para as 10h00 no Centro Paroquial de Loulé.

A jornada inclui três comunicações. Uma delas será dedicada à preparação da Jornada Mundial da Juventude de 2023 e as vicissitudes da pandemia também serão abordadas.

O padre Carlos Aquino lembra que “todos vamos sentindo que é muito diferente os encontros presenciais” que “precisamos de estar juntos, precisamos de ver rostos e partilhar a vida juntos”. Contudo, o sacerdote entende que “ainda assim não podemos baixar os braços e deixar de evangelizar”.

“Temos de persistir na evangelização e em levar ao coração de cada uma esta proximidade”; sublinha o padre Carlos Aquino.