Sérgio Conceição. “Estamos a correr atrás do prejuízo, isto é uma maratona”

O treinador do FC Porto considera, após a vitória diante do Moreirense (3-0) que “houve alguns momentos” que não gostou, por ter faltado “consistência”, mas “foi um jogo entretido”.

“Também houve momentos muito interessantes, mas houve outras vezes em que complicámos o que era fácil. Foi um resultado justo, se calhar se fizéssemos mais um ou outro golo ninguém se admiraria”, acrescentou Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões lembra que, após o 1-0, a sua equipa melhorou e podia ter resolvido a partida até ao intervalo.

“Na segunda parte, fomos à procura do segundo golo, que chegou já tarde. Foi um jogo controlado, um bom jogo, nada de espetacular, mas estou satisfeito com a vitória”, acrescentou.

Os dragões estão à condição no segundo posto (a partida do Benfica foi adiada para segunda-feira) e o técnico olha para cima e a chegada à liderança, que neste momento é do Sporting.

“Vamos à procura daquele que é o nosso lugar, somos campeões nacionais e temos de ir à procura disso, desse primeiro lugar. Tem de ser jogo a jogo e não podemos perder mais pontos. Estamos a correr atrás do prejuízo, isto é uma maratona, um campeonato longo, difícil e estamos preparados”, garante.

O FC Porto venceu 3-0 o Moreirense, com golos de Sérgio Oliveira, Taremi e Toni Martinez, ultrapassa o Benfica no segundo lugar e não deixa fugir os leões na frente.