Lar de Mação será o primeiro a receber vacinas, já na segunda-feira

A casa de idosos de São José das Matas, no concelho de Mação, é o primeiro lar a receber a vacinação esta segunda-feira, às 15h.

O diretor do lar, Manuel Luis Cristóvão, diz à Renascença que recebeu um telefonema este domingo de manhã com a notícia. Ainda não teve tempo de falar com todos os utentes mas, à exceção de um, todos têm já o consentimento para serem vacinados, explica.

“Para os utentes serem vacinados é preciso obter uma autorização do responsável pelo utente e consegui obter a informação de que falta a resposta de um significativo. Por conseguinte todos os utentes que estão em lar serão vacinados, só não temos a resposta em relação a um. Para além dos utentes serão vacinados também os funcionários e os dirigentes”, diz.

O diretor do primeiro lar a receber as vacinas diz estar tranquilo e agradece o facto de não ter tido um único caso até agora. “Felizmente não, e pelos vistos é preciso um bocado de sorte. Tivemos os cuidados todos, como as outras provavelmente também têm, mas felizmente não tivemos caso nenhum.”

Para além do lar de São José das Matas é o primeiro a receber as vacinas, mas também os utentes de outro lar de Mação, neste caso da Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, vão receber esta segunda-feira à tarde a vacina da Covid-19.

A vacinação estava inicialmente prevista para terça-feira, mas Manuel Luís Cristóvão recebeu domingo de manhã um telefonema da responsável regional da Segurança Social a antecipar.

No momento da vacinação estará presente a ministra da Segurança Social, o secretario de Estado da Saúde e o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.