Covid-19. Estirpe oriunda do Reino Unido já circula em Portugal continental

O Governo da Madeira aprovou novas medidas para conter os contágios com o vírus SARS-CoV-2 que incluem a proibição de circulação entre as 23h00 e as 5h00, a abertura progressiva das escolas e reforço de fiscalização.

Há 16 novos casos além dos 18 registados no arquipélago, de acordo com a notícia avançada pela RTP.

Face ao aumento de casos de contágios com o novo coronavírus verificados no arquipélago, o executivo madeirense esteve reunido na presidência do Governo Regional com representantes das autoridades de saúde da região para decidir as novas medidas, não tendo sido prestadas declarações à comunicação social.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou queo próximo período de estado de emergência deve ser apenas de uma semana e replicar as medidas atualmente em vigor. O anúncio foi feito, no sábado, no primeiro dos debates entre candidatos presidenciais. O atual estado de emergência termina a 7 de janeiro.



A Direcção-Geral da Saúde (DGS) registou, nas últimas 24 horas, 3.384 novas infeções e mais 73 óbitos por Covid-19.

O boletim epidemiológico da DGS divulgado este domingo evidencia o maior aumento do número de internamentos registado desde abril.

Nos hospitais portugueses há 3.044 pessoas internadas (mais 186 do que na sábado), sendo que 500 (mais 8) estão em cuidados intensivos.

No total, Portugal já confirmou 427.254 casos positivos de Covid-19 e 7.118 mortes.